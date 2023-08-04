Издатель и основатель «Народной воли» Иосиф Середич покинул издание; у сайта газеты новый владелец

Издатель и основатель газеты «Народная Воля» Иосиф Середич покинул издание. Об этом журналист сообщил на своей странице в фейсбуке.

«З болем у сэрцы я вымаўляю гэтыя словы. Але жыццё ёсць жыццё: праз пару месяцаў мне пойдзе 75-ы год. І хочаш не хочаш, а трэба развітвацца з цяжкай штодзённай працай — і здароўе нагадвае пра неабходнасць супыніцца, і абставіны часу не спрыяюць актыўнай дзейнасці», — написал Середич.

Журналист сообщил, что права владельца сайта nv-online.info он передал другому человеку. Сейчас сайт закрыт на пару дней в связи с изменением владельца домена.

«Народная воля» — общественно-политическая газета, основанная в 1995 году бывшим главным редактором «Народной газеты» Иосифом Середичем. В июне Миниформ лишил «Народную Волю» свидетельства о регистрации, а в апреле газета прекратила выпускать PDF-версию издания.