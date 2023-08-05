Суд в Минске арестовал восьмерых человек на 15 суток за «выражение несогласия» с войной в Украине

10 июля суд Ленинского района Минска арестовал восьмерых человек на 15 суток по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий. Внимание на это обратил правозащитный центр «Вясна».

Согласно постановлению, около 16:21 пьяная компания «выражала несогласие» с проведением «специальной военной операции на территории У.» и выкрикивала «провокационные лозунги: С.». Можно предположить, что таким лозунгом является: «Слава Украине».

В постановлении имеются показанмя свидетеля сотрудника Ленинского РУВД К., который в это время «осуществлял охрану общественного порядка» и наблюдал за компаний.

В «Базе» опубликованы 8 постановлений с зашифрованными именами арестованных. Среди них семеро мужчин — И., Щ., Ч., К., П., Г., Ш. И одна девушка — С.