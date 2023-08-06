Александр Азаров снят с должности представителя Объединенного переходного кабинета по восстановлению законности и порядка. Об этом на конференции «Новая Беларусь» заявила Светлана Тихановская.

При этом, как пояснила Тихановская, Азаров остается при ОПК для координации «Плана Перамога».

Ранее против продления полномочий Азарова проголосовал Координационный совет. За кандидатуру Александра Азарова проголосовало 11 человек, против — 35, воздержалось 30.

Объединенный переходный кабинет — исполнительный орган беларуских демократических сил, созданный 9 августа 2022 года. ОПК состоит из шести представителей по различным направлениям деятельности, от помощи политическим заключенным до международных отношений и транзита власти.

Александр Азаров в ОПК входил в силовой блок ОПК вместе с Валерием Сахащиком (представителем по нацбезопасности и обороне) и занимает должность представителя по восстановлению законности и правопорядка.

В начале августа 2023 года представители ОПК по различным направлениям деятельности выступили с отчетом о проделанной работе. По итогам слушаний за продление, или не продление полномочий голосовали члены Координационного совета.