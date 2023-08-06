В Глубокском районе суд арестовал на 10 суток 66‑летнюю учительницу на пенсии за репост «экстремистских» материалов

Суд Глубоцкого района арестовал на 10 суток 66-летнюю бывшую учительницу Елену Кишкурно по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Елена Кишкурно не оспаривала, что на ее странице во Вконтакте были размещены материалы, признанные беларускими властями «экстремистскими». При этом суд установил, что еще в 2021 году все ссылки были удалены.

Суд также принял решение о конфискации в доход государства компьютера бывшей учительницы.