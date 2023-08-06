Координационный совет проголосовал против утверждения кандидатуры Александра Азарова как представителя ОПК

Координационный совет не согласовал Александра Азарова как представителя Объединенного переходного кабинета по восстановлению законности и порядка.

За кандидатуру Александра Азарова проголосовало 11 членов Координационного совета, против — 35, воздержалось — 30.

Окончательное решение о снятии Александра Азарова с этой должности должна принять Светлана Тихановская.



Объединенный переходный кабинет — исполнительный орган беларуских демократических сил, созданный 9 августа 2022 года. ОПК состоит из шести представителей по различным направлениям деятельности, от помощи политическим заключенным до международных отношений и транзита власти.

Александр Азаров в ОПК входит в силовой блок ОПК вместе с Валерием Сахащиком (представителем по нацбезопасности и обороне) и занимает должность представителя по восстановлению законности и правопорядка.

В начале августа 2023 года представители ОПК по различным направлениям деятельности выступили с отчетом о проделанной работе. По итогам слушаний за продление, или не продление полномочий голосовали члены Координационного совета.