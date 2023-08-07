Связанный с «ЧВК Вагнера» канал сообщил о нахождении в Беларуси 7000 наемников

Связанный с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал GREY ZONE сообщил о нахождении в Беларуси 7 000 наемников.

В Африку отправились 1 500 бойцов «ЧВК Вагнера», еще 12 000 находятся в отпуске, пишут авторы канала.

19 июля канал «Разгрузка Вагнера», связанный с «ЧВК Вагнера», опубликовал видео, на котором Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин приветствуют приехавших в Беларусь наемников.

«Принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. За это время мы сделаем — я в этом уверен — беларускую армию второй армией в мире! А если нужно, то вступимся за них», — говорил тогда Пригожин.

Ресурс All eyes on Wagner установил, что отделение в Беларуси возглавляет 46-летний Сергей «Пионер» Чубко.