Замначальника ГПК назвал сообщения о повреждении польского пограничного забора беларуской стороной «инсинуациями»

Заместитель начальника Госпогранкомитета Максим Литвинский в прямом эфире ток-шоу «По существу» на СТВ назвал сообщения о повреждении польского пограничного забора беларуской стороной — «инсинуациями». Полные цитаты Литвинского из ток-шоу приводит издание «Зеркало».

Литвинский прокомментировал сообщения о том, что беларуские пограничники повреждают польский пограничный забор:

— Ну вы знаете это… Пффф… Такие инсинуации… Потому, что… Ну… Где-то надо им повестку информационную, где-то свои вопросы решить… Эээ, политические… Потому, там в преддверии выборов… Поэтому вот такая вот попытка нагнетать… То перелетели вертолеты, государственную границу нарушили, а потом, когда сказали: «ну покажите же данные объективного контроля». А ничего же нет.

На вопрос, действительно ли белорусские военные вертолеты залетели в воздушное пространство Польши? Заместитель начальника Госпогранкомитета ответил:

— Ну вы знаете… Эээ… Это система ВВС и ПВО у нас отвечает… Любое техническое средство объективного контроля позволяют в режиме реального времени не только наблюдать цели, но и оповестить эти цели. Если вы заявляете о том что — я имею ввиду наши коллеги из Польши — заявляете о том, что вы пересекли государственную границу, создали группировку, что вы контролируете все, то, извините пожалуйста, где увидеть и действительно подтвердить кроме вот этих слов. Сначала сказали, что перелетели, потом опровергли, потом сейчас опять начинается.