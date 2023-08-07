На Беларусь-1 вышел репортаж, где использованы съемки «Белсата», которые передал «агент»; сам канал проводит проверку

6 августа агентство телевизионных новостей телеканала «Беларусь-1» в эфире показали тренировки хоругв «Посполитого рушения», которые снимал «Белсат». Заместителя директора «Белсата» сообщил, что ни одно СМИ не застраховано от внедрения агента, пишет «Наша Ніва».

6 августа по «Беларусь-1» вышел сюжет «Как солдат-неудачи из змагарского "хоругвия" готовят на убой?! Эксклюзивные кадры». В сюжете ГосТВ показали кадры с тренировки трех хоругв: белостокской, вроцлавской и одной литовской. По словам авторов сюжета тренировка прошла 1 июля в Польше под Августовом.

В сюжете сказали, что тренировку снимал телеканал «Белсат», но сюжет с этими кадрами так и не вышел. В ролике можно заметить брендированный микрофон «Белсата» и футболку с логотипом на корреспонденте.

«Наша Ніва» спросила у заместителя директора «Белсата» Алексея Диковицкого, как видео канала могло попасть на ГосТВ. Он ответил, что никто не застрахован от агентов.

- Ни одно СМИ, тем более такое крупное, как «Белсат», не застраховано от того, что в его рядах может быть агент. Руководство «Белсата» будет четко понимать ситуацию, виновные понесут соответствующее наказание, — приводит слова Диковицкого «Наша Ніва»