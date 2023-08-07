Во время урагана в Минской области на мужчину упало дерево; он погиб

На Вилейском водохранилище ветер вырвал с корнями дерево, которое упало и придавило 52-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте, передает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство пишет, что погибший житель Смолевичского района вместе с женой и детьми приехали отдохнуть на Вилейском водохранилище. Когда начался ураган, жена со старшим сыном спрятались в автомобиле, а мужчина с 11-летним ребенком остались пережидать дождь в палатке. В результате порыва ветра на палатку рухнуло дерево. Мужчина погиб на месте, его сын серьезных травм не получил.