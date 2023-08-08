Силовики задержали гомельчанку, ехавшую на мотоцикле в шлеме бело‑кирпично‑белого цвета

Близкий к силовикам телеграм-канал «Ближе к звездам» опубликовал видео с задержанной гомельчанкой. Авторы поста обвиняют беларуску в распространении «экстремистских материалов» и демонстрации бело-красно-белой символики.
На видео гомельчанка говорит, что вместе с бывшим супругом ехала на мотоцикле Honda и на ней был шлем белого цвета, заклеенный посередине изолентой кирпичного цвета «как флаг бчб».
Также беларуска сообщила, что была подписана в «Одноклассниках» на «экстремистский» канал. Название ресурса в ролике заглушили.
В каком статусе находится гомельчанка и ее бывший супруг и по какой административной статье будут их судить — неизвестно.