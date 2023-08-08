Возобновил работу сайт и телеграм-канал газеты «Народная воля»; теперь под новым логотипом и с новым владельцем

После восьмидневного перерыва и смены владельца возобновил работу сайт и телеграм-канал газеты «Народная воля». У издания сменился логотип, заметила «Наша Ніва».

На сайте «Народнай Волі» nv-online.info сменился логотип, на нем больше нет названия «Народная воля» — остались только две буквы «НВ».

На странице издания указано, что сайт зарегистрирован в реестре БелГИЕ Республики Беларусь 8 августа 2023 года. Telegram-канал также сменил название на «NV-ONLINE».

4 августа издатель и основатель газеты «Народная Воля» Иосиф Середич покинул издание. Журналист сообщил, что права владельца сайта nv-online.info он передал другому человеку. Кому именно — не сообщается.

«Медиазона» дозвонилась в редакцию «Народнай Волі», но там ответили, что не готовы пока давать комментарии.

«Народная воля» — общественно-политическая газета, основанная в 1995 году бывшим главным редактором «Народной газеты» Иосифом Середичем. В июне Миниформ лишил «Народную Волю» свидетельства о регистрации, а в апреле газета прекратила выпускать PDF-версию издания.

Обновлено в 12.59. Добавлен комментарий редакции «Народнай Волі».