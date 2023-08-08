Италия приостановила для беларусов выдачу ВНЖ за инвестиции в экономику

Министерство по делам предприятий и продукции Италии уведомило о приостановке для россиян и беларусов программы Investor Visa for Italy, рассчитанной на инвесторов. Об этом сообщается на сайте программы, пишет «Зеркало».

«Золотую визу» в Италии ввели в 2017 году. По этой программе гражданам стран, не входящих в ЕС, предоставляли ВНЖ на два года в обмен на инвестиции.

Минимальный размер капиталовложений — 500 тысяч евро, которые должны были быть сделаны через итальянскую компанию с ограниченной ответственностью. Спустя 10 лет обладатели «золотых виз» могли претендовать на получение гражданства.