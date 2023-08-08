Силовики задержали минчанку из‑за наклейки с гербом «Погоня» на пропуске

Силовики задержали минчанку Светлану Кривицкую из-за наклейки с гербом «Погоня» на пропуске, видео с ней опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

На видео девушка говорит, что хотела пройти через стадион «Динамо», и была задержана после того, как силовики увидели наклейку на карточке-пропуске. После задержания силовики проверили телефон задержанной, и обнаружили там фото с протестов в Минске в 2020 году. Сама Светлана на видео говорит, что была подписана на «экстремистские» телеграм-каналы, и обращалась в чат-боты некоторых из них.

Авторы канала утверждают, что она «получит уголовную судимость», однако не уточняют, по какой статье она стала подозреваемой.