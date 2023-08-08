Власти определили, как беларусы должны сообщать о ВНЖ и других иностранных документах

МВД и МИД утвердили инструкцию, регулирующую то, как теперь беларусы должны сообщать по получении в другой стране вида на жительство, гражданства или иного документа иностранного государства, «предоставляющем право на льготы и другие преимущества», документ опубликован на Национальном правовом портале.

Сообщить о получении документа можно:

В личном кабинете на сайте platform.gov.by (единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы).

Лично обратившись в орган внутренних дел или орган диплслужбу по месту нахождения, и через единую республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юрлиц.

Письменно — отправив обращение в орган внутренних дел или дипслужбу почтой.

Среди прочих документов потребуется предоставить копии страниц иностранного документа, содержащих фамилию и имя, наименование, серию (если она есть), номер документа, дату выдачи и срок его действия, дату выдачи и основание для получения документа.

Беларусы должны сообщать об иностранных видах на жительство согласно измененному закону о гражданстве, вступившему в силу 11 июля.

Сообщать о документах предлагается добровольно в течение трех месяцев с даты получения. Пока законом не регулируется ответственность за непредоставление такой информации.