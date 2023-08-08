Власти определили, как беларусы должны сообщать о ВНЖ и других иностранных документах

МВД и МИД утвердили инструкцию, регулирующую то, как теперь беларусы должны сообщать по получении в другой стране вида на жительство, гражданства или иного документа иностранного государства, «предоставляющем право на льготы и другие преимущества», документ опубликован на Национальном правовом портале.
Сообщить о получении документа можно:
Среди прочих документов потребуется предоставить копии страниц иностранного документа, содержащих фамилию и имя, наименование, серию (если она есть), номер документа, дату выдачи и срок его действия, дату выдачи и основание для получения документа.
Беларусы должны сообщать об иностранных видах на жительство согласно измененному закону о гражданстве, вступившему в силу 11 июля.
Сообщать о документах предлагается добровольно в течение трех месяцев с даты получения. Пока законом не регулируется ответственность за непредоставление такой информации.