Парк высоких технологий сменил руководителя, им стал бывший сотрудник КГБ

В Парке высоких технологий сменился глава. Руководителем Секретариата Наблюдательного совета ПВТ стал Александр Базанов, заметило издание kv.by.

Александр Базанов окончил Полоцкий государственный университет. Работал на различных должностях в Комитете государственной безопасности, Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь, МИДе. С ноября 2010 года работал директором Информационно-аналитического центра при администрации Лукашенко.

Имя бывшего руководителя ПВТ Всеволода Янчевского исчезло с сайта парка.