Бывшего исполнительного директора «Беларусбанка» и его жену будут судить по статье о грубом нарушении порядка

Бывшего исполнительного директора «Беларусбанка» Анатолия Боговика и его жену Иванну будут судить по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело семьи 9 августа в суде Октябрьского района Минска начала рассматривать судья Елена Живица.

Семья Боговик воспитывает двоих детей.

Осенью 2017 года Анатолий Боговик был приговорен к 8 годам колонии по статьям о получении взятки и превышении полномочий (статьи 430 и 426 УК), однако через год вышел на свободу по помилованию.