Гродненская пограничная группа сообщила о погибшем с «признаками суицида» солдате-срочнике

Вблизи пограничной заставы «Тушемля» обнаружили тело военнослужащего «с признаками суицида», сообщила Гродненская пограничная группа.

Инцидент произошел 4 августа, заметило «Зеркало». Солдат был 2002 года рождения. Его призвали к службе в пограничной группе апреле 2023 года. Детали происшествия не уточняются.

9 августа о совершившем суицид в Печах срочнике сообщило «Зеркало» и «Флагшток».

В апреле стало известно о застрелившемся в Бресте солдате. Еще один суицид произошел 20 марта. Тогда госпогранкомитет рассказал, что днем в помещении пограничного контроля «Высоко-Литовск» в деревне Оберовщина, который находится на границе с Польшей, обнаружили труп военного срочной службы «с признаками суицида».