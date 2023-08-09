«Зеркало» и «Флагшток»: в Печах солдат-срочник совершил суицид

В учебном центре в Печах солдат-срочник совершил суицид, пишет «Флагшток» и «Зеркало». Имя погибшего неизвестно.

Гомельское издание «Флагшток» подтвердило информацию о гибели в Печах солдата-срочника. По данным журналистов, парень-десантник застрелился в ночь с 3 на 4 августа. Причиной собеседник издания назвал нежелание идти в армию и давление со стороны идеолога.

«Говорят, он не хотел в армию. Отмазывался. Но забрали. Недавно нашли у него не то записки, не то стихи. С ним начали вести работу. За него взялся главный идеолог Печенник. И после этого парень застрелился», — рассказал он.

Журналистка «Зеркала» позвонила в часть под видом обеспокоенной родственницы одного из солдат. Дежурный подтвердил ей информацию о суициде и посоветовал «не паниковать». Министерство обороны официально не сообщало об инциденте.

В апреле стало известно о застрелившемся в Бресте солдате-срочнике. Еще один суицид произошел 20 марта. Тогда госпогранкомитет рассказал, что днем в помещении пограничного контроля «Высоко-Литовск» в деревне Оберовщина, который находится на границе с Польшей, обнаружили труп военного срочной службы «с признаками суицида».