В Беларуси по решению Мининформа заблокирован литовский сайт Delfi.lt

В Беларуси по решению Министерства информации заблокирован сайт литовского издания Delfi.lt, заметила Беларуская ассоциация журналистов.

При попытке открыть сайт в сети некоторых провайдеров появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».

По данным РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ», литовская версия сайта была заблокирована еще 4 апреля, а латвийская — 19 апреля.

Русскоязычная версия сайта rus.delfi.lv пока что доступна из Беларуси.