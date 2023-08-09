Против украинца, который «оскорблял граждан РФ» возбудили уголовное дело, сообщил провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

Авторы канала опубликовали видео, в котором задержанный украинец говорит, что против него возбудили уголовное дело за то, что «строчил различные оскорбления в адрес граждан РФ».

В ролике используют скриншоты комментариев от пользователя Sasha Kotovskij — на одном из них сказано «Смерть рашистам, оккупантам и сепарам».

Судя по скриншотам, сообщения были написаны в марте 2022 года.