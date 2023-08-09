США ввели санкции против еще 11 человек и 5 беларуских организаций, среди которых «Белавиа»

США расширили список санкций в отношении беларуских компаний и предприятий. Информацию на сайте американского Минфина заметило «Зеркало».

Санкции ввели против еще 11 беларусов и против 5 беларуских компаний. В список организаций добавили национальную авиакомпанию «Белавиа», департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Минский завод гражданской авиации.

Среди людей, оказавшихся под санкциями, сыновья и жена бизнесмена Алексея Олексина, директор департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов, его заместители Дмитрий Францкевич и Игорь Селицкий. В список добавили и гендиректора ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК"» Дмитрия Корчика.

Кроме того, ограничения наложили на самолет CRJ-200ER, связанный с «Белавией».

13 июня США сообщили, что продлевают санкции против Беларуси еще на год.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления беларуского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорилось в заявлении Белого дома.