Минобороны отчиталось о «попытках проникновения на охраняемые территории»; задержан оператор БПЛА

Минобороны рассказало, что за последние две недели были «попытки проникновения на охраняемые территории и объекты», пишет пресс-служба.

Согласно министерству, задержанные переданы неназванным «органам правопорядка». Количество задержанных, их имена и вменяемые статьи не называются.

Также сообщается о задержании оператора БПЛА, который запустил летальный аппарат над территорией неназванной воинской части. Вменяемая статья и имя оператора не называются. Сообщается, что несколько попыток полетов было пресечно средствами радио-электронной борьбы.