Жителя Минского района обвинили по девяти уголовным статьям из-за комментариев в интернете

34-летнего программиста из Минского района обвинили по девяти уголовным статьям из-за комментариев в интернете, пишет пресс-служба Следственного комитета.

СК сообщает, что мужчина оставил комментарии в «деструктивных Telegram-каналах и группах» под фотографиями представителей власти и высших должностных лиц Республики Беларусь с октября 2020 года по январь 2023. Под фотографиями, как утверждает пресс-служба СК, житель Минского района «не стесняясь в выражениях, оскорблял и публично унижал их честь и достоинство, а также призывал к совершению насильственных действий в отношении них».

Следователи считают, что «радикально настроенный мужчина» призывал «единомышленников» к совершению акта терроризма — «подстрекал к убийству и применению насилия» в отношении Александра Лукашенко.

«Помимо этого фигурант уничижительно отзывался о военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и распространял негативные оценки и взгляды, пытаясь сформировать неприязнь и чувство ненависти к ним», — сообщает ведомство.

Милиция задержала мужчину в январе 2023 года, и поместили его под стражу. Ему вменяют «45 фактов преступной деятельности». Обвиняют по девяти уголовным статьям: