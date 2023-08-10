Силовики задержали заведующую общежитием БГЭУ Елену Драбудько

Силовики задержали заведующую общежитием №4 БГЭУ Елену Драбудько, видео с женщиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Согласно соцсетям, женщину зовут Елена Драбудько. В ролике женщина говорит, что она один раз сходила на митинг, где приняла участие в массовом мероприятии. Драбудько рассказывает, что недавно ей позвонил родственник и сказал прийти в следственный комитет, чтобы «покаяться». Но женщина этого делать не стала.

По утверждению авторов канала, заведующая общежитием «подстрекала студентов к участию в нарушении закона в 2020-ом» и «агитировала против власти».

В конце ролика авторы канала прикрепили видео, где Драбудько поет вместе с ранее задержанными преподавателями. Одна из задержанных — преподавательница беларуского языка, кандидатка филологических наук и доцентка кафедры беларуского и русского языков БГЭУ Надежда Старовойтова.