Силовики задержали журналиста-фрилансера Александра Игнатюка

Силовики задержали пинского журналиста-фрилансера Александра Игнатюка, сообщает брестская «Вясна».

Игнатюка задержали три недели назад, но известно об этом стало только сегодня. Журналист жил в малозаселенном хуторе на Полесье, поэтому о его задержании стало известно случайно. Неравнодушные люди забеспокоились, что он давно не выходит на связь.

Правозащитники выяснили, что Игнатюк находится в брестском СИЗО-7. По информации «Вясны», его подозревают в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

Александр Игнатюк — журналист-фрилансер из Пинска, владелец сайта и страницы в TikTok «про Столин».