Сайт проекта «Кошт урада» и соцсети «Альянса расследователей Беларуси» признаны «экстремистскими» материалами

Суд Советского района Минска признал сайт проекта «Кошт урада» «экстремистскими» материалами, такая информация появилась в обновленном перечне на сайте Мининформа.

Также суд Центрального района Минска признал «экстремистскими» материалами соцсети и логотип «Альянса расследователей Беларуси».

В новом обновлении перечня оказался и аккаунт в тик-ток юмористического шоу «Хай Так TV», который имеет почти 30 тысяч подписчиков, а также Telegram-канал исполнительного директора «Фонда спортивной солидарности» Александра Опейкина «Apeikin. Спорт, палітыка ды рок-н-рол.», авторский Telegram-канал «Вот так дела» и аккаунт в TikTok @nastassia.rouda.

«Кошт Урада» — это проект, который в удобной и понятной форме помогает узнать, откуда берутся и как тратятся деньги в бюджете Беларуси.

Задача «Альянса расследователей» — показать, как власти Беларуси нарушают законы республики, а также других стран мира.