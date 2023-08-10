СК обвинил гомельского предпринимателя в участии в «экстремистском формировании» за регистрацию в плане «Перамога»

Следственный комитет обвинил 59-летнего гомельского предпринимателя в участии в «экстремистском формировании» за регистрацию в плане «Перамога», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Пресс-служба ведомства пишет, что мужчина прошел регистрацию в плане «Перамога», оставил «целых 8 комментариев на тему СВО с оскорблениями граждан России», чем «попытался разжечь национальную вражду и рознь». Также следователи утверждают, что задержанный «замахнулся на оскорбления в отношении Президента Республики Беларусь».

Издание «Флагшток» выяснило, что задержанного зовут Игорь Штермер. Он предприниматель из Гомеля. Судя по активности в соцсетях, Штермер мог быть задержана еще в конце марта 2023 года.

Следователи предъявили мужчине обвинения по 3 уголовным статьям: разжигание национальной вражды и розни (статья 130 УК), оскорбление президента (статья 368 УК) и участие в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК).

Уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд.