За фото в соцсетях жительницу Орши оштрафовали на 1110 рублей

Суд Оршанского района оштрафовал местную жительницу Ингу Тыльчик за фото в соцсетях на 1110 рублей, пишет витебская «Вясна».

Суд решил, что фотография Тыльчик фоне «полотнища бело-красно-белого цвета» и размещение ее в социальных сетях является «нарушением порядка проведения пикетирования, с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений» и «участием в массовых мероприятиях».

В суде Тильчик признала себя виновной, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП), и назначил штраф в размере 30 базовых величин.