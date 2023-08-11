Силовики задержали минчанина за участие в протестных акциях

Силовики отчитались о задержании минчанина за участие в протестных акциях и «регистрацию в Плане Перамога», пишет провластный телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА»». По какой статье задержан мужчина, не уточняется.

«Медиазоне» удалось найти страницу «ВКонтакте» задержанного. На ней он подписан Дмитрием Емельяновым.

На милицейском видео сотрудники в бронежилетах и с наведенными пистолетами вламываются в квартиру. В комнате мужчина лежит лицом в пол, женщина рядом с ним стоит на коленях с поднятыми руками. Когда Емельянова выводят из подъезда, на его плечи накинут бело-красно-белый флаг.

«Участвовал в некоторых протестных акциях. Впоследствии поддался импульсу, зарегистрировался в Плане Перамога. Но это всё удалил», — говорит мужчина на фоне двери.

В конце видео демонстрируется его фотография с Ольгой Хижинковой, которая была лицом рекламной кампании бренда одежды Conte. На фотографии Хижинкова подписана как «Мисс «протестные колготки»».