Против 23‑летнего студента польского университета завели уголовное дело об уклонении от призыва

Против 23-летнего студента польского университета возбудили уголовное дело об уклонении призыва на воинскую службу (часть 1 статьи 435 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но прокурор Брестской области опротестовал решение неназванного районного суда. По информации пресс-службы, студента сняли с воинского учета на основании заявления родителей об утрате права владения и пользования жилым помещением в связи с переездом в другую страну.

По мнению прокуратуры, районный суд не учел, что студент экономического факультета Высшей школы сельского хозяйства временно проживает в студенческом общежитии, и информации, которая бы подтверждала постоянное место жительства в Польше, предоставлено не было.