«Зеркало»: Верховный суд заменил гомельскому бармену 5 лет домашней химии на 1,5 года колонии

В мае Гомельский областной суд приговорил бармена бара «Квартирник» Глеба Ветошкина к 5 годам домашней химии. 8 июня прокуратура подала апелляционный протест на решение суда и в итоге гомельчанина осудили на 1,5 года колонии общего режима, рассказали источники «Зеркала».

По данным источников «Зеркала» прокуратура изначально просила приговорить гомельчанина к трем годам лишения свободы. Дело рассматривалось в Верховном суде Республики Беларусь 8 августа.

Представитель прокуратуры запросил 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Судебная коллегия поддержала запрос прокурора.

Приговор вступил в законную силу и на следующей неделе беларус отправится отбывать наказание.

Ветошкина задержали сотрудники ГУБОПиК 27 ноября 2022 года. В мае беларуса приговорили к 5 годам домашней химии. Его обвинили в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).