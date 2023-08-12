Минчанина из «списка террористов», осужденного на 11 лет колонии, осудили по новому уголовному делу
Минчанина из «списка террористов», осужденного на 11 лет колонии, осудили по новому уголовному делу
12 августа 2023, 11:39
 
 
 
 
 

11 августа Гомельский областной суд вынес приговор по делу минчанина Алексея Кудасова, пишет «Вясна». Беларуса судили по статье о создании экстремистского формирования (часть 2 статьи 361-1 УК).

Кудасова приговорили к 7 годам колонии. Путем частичного сложения сроков, к 11 годам колонии добавили еще 6 месяцев.

Силовики задержали Алексея Кудасова летом 2021 года, в апреле 2022 Минский городской суд в закрытом режиме приговорил его к 11 годам колонии. Наказание Алексей Кудасов начал отбывать в ИК-11 в Волковыске. КГБ внес Кудасова в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

     