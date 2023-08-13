Осужденного на 20 лет анархиста Дмитрия Дубовского перевели из колонии в тюрьму, сообщил телеграм-канал «АЧК-Беларусь». Эту информацию «Медиазоне» подтвердили знакомые Дубовского.

В тюрьму его перевели в начале августа. По информации телеграм-канала, причиной стало «нарушение правил распорядка». О чем именно речь, неизвестно.

В 2021 году суд в закрытом режиме приговорил Дубовского к 18 годам колонии по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

В ноябре 2022 года Дубовского приговорили к 5 годам колонии по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и уничтожении или повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 218 УК). С учетом предыдущего наказания его приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.