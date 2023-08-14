Силовики задержали директора представительства «Белаза» в Белгородской области за участие в маршах и «негативные комментарии»

Силовики задержали директора Центра технической поддержки «КМА-Белаз» Андрея Федорова. Видео с ним опубликовано в провластном телеграм-канале «Книга ГУ"БАЗА»». По какой статье задержан Федоров не уточняется.

Мужчина в разорванной на рукавах рубашке рассказывает, что два раза участвовал в воскресных маршах и писал «негативные комментарии в отношении сотрудников».

Во время речи демонстрируются фотографии татуировок на его руках с национальной символикой. Также показываются комментарии от удаленного аккаунта и скриншот смс о получении зарплаты в 7 871 рубль 62 копейки.

На видео Федоров не произносит своего имени, однако можно найти записи о его должности и новость о том, как он открывает детскую площадку в российском Железногорском в сентябре 2020 года.