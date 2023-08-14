На жителя Рогачева завели уголовное дело за оскорбление президента, он узнал об этом из районной газеты

На Активиста из Рогачева Дениса Дашкевича завели уголовное дело за оскорбление президента (статья 368 УК), мужчина узнал об этом из государственной районной газеты «Свабоднае слова», пишет «Зеркало».

В районной газете Рогачева «Свабоднае слова» 11 августа вышел короткий обзор криминальный новостей, в котором сообщили, что в отношении «сбежавшего в Польшу оппозиционера» Дениса Дашкевича завели уголовное дело за оскорбление президента. По утверждению автора колонки причиной стало то, что Дашкевич в своей группе «Рогачев Онлайн» в Viber оскорбил Лукашенко.

Ранее из-за публикации на сайте «Рогачев Онлайн» фото с Анджеем Дудой на фоне флага, похожего на бело-красно-белый, на Дашкевича завели административное дело за распространение «экстремистской» продукции (статья 19.11 КоАП).

Мужчина уехал из Беларуси почти год назад, но к нему домой в Рогачеве периодически приходят силовики.