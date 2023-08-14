Силовики отчитались о задержании четырех гомельчан; на «покаянном» видео один из них поет гимн

В Гомеле силовики задержали четырех местных жителей, сообщает провластный телеграм-канал «Ближе к звёздам. Гомель». По каким статьям задержаны гомельчане неизвестно.

Одна из задержанных представилась Галиной Викторовной. На милицейском видео она рассказала, что была подписана на «экстремистские» каналы и «под эмоциями» комментировала новости.

Другой задержанный, Михаил Владимирович, рассказывает, что по убеждениям является пацифистом. В своем discord-канале «слишком резко высказал свое негативное отношение к войне в Украине». Он пообещал больше этого не делать и удалить свой канал. «Медиазоне» удалось обнаружить страницу задержанного «ВКонтакте», где он подписан Михаилом Шевелевым.

Третий задержанный — студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «правоведение». Он рассказывает, что был подписан на неназванное «экстремистское» сообщество. В конце видео он поет первые четыре строки государственного гимна.

Женщина в платье в черный горошек рассказала, что была подписана на «запрещенные каналы» и оставляла в них «нелестные комментарии» в адрес российских войск и милиции.