Силовики задержали пастора Церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гончаренко, пишет «Хрысціянская візія».

Авторы канала сообщают, что в дом пастора церкви «Новая Жизнь» Вячеслава Гончаренко ворвались 20 вооруженных силовиков из Главного управления по организованной преступности. В доме был проведен обыск. Гончаренко и его зять Илья Будай были задержаны.

Церковь «Новая жизнь» — это религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева, 72 в Минске.

В начале 2021 года власти города обвинили общину в нецелевом использовании участка, на что верующие утверждали, что их незаконно лишили права на землю.

В феврале 2021 года силовики ворвались в минскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы. Власти Минска выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводили рядом на парковке.

После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на беларуских улицах и призвал власти покаяться. В 2022 году его оштрафовали на 3200 рублей за «проведение собрания».