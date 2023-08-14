Телеканал «Белсат» назвал утечку отснятых кадров в «Белтелерадиокомпанию» технической ошибкой

Телеканал «Белсат» назвал утечку кадров, в результате которой отснятый материал получила «Белтелерадиокомпания», технической ошибкой, сообщило издание в своем телеграм-канале.

«Белсат» подчеркнул, что утечка материала — не целевая деятельность работников телеканала.

Издание сожалеет о случившемся и принесла извинения лицам, чья безопасность была поставлена под угрозу в результате этого инцидента.

6 августа по «Беларусь-1» вышел сюжет «Как солдат-неудачи из змагарского "хоругвия" готовят на убой?! Эксклюзивные кадры». В сюжете ГосТВ показали кадры с тренировки трех хоругв: белостокской, вроцлавской и одной литовской. По словам авторов сюжета тренировка прошла 1 июля в Польше под Августовом.

В сюжете сказали, что тренировку снимал телеканал «Белсат», но сюжет с этими кадрами так и не вышел. В ролике можно заметить брендированный микрофон «Белсата» и футболку с логотипом на корреспонденте.

Заместителя директора «Белсата» сообщил, что ни одно СМИ не застраховано от внедрения агента.