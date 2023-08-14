Приговоренного к 6 годам колонии жителя Гродно с психическим заболеванием отправили в ПКТ на 2 месяца

Включенного в «список террористов» и приговоренного к 6 годам колонии жителя Гродно с психическим заболеванием Андрея Сачевко отправили в помещение камерного типа на два месяца, пишет MAYDAY.TEAM.

Правозащитники пишут, что Сачевко отправили в ПКТ еще в начале августа, но известно об этом стало только сегодня.

До этого Сачевко провел 23 суток в ШИЗО, куда попал 19 июня за то, что отказался выносить мусор. Когда 10-дневный срок пребывания в ШИЗО подходил к концу, Сачевко добавили ещё одно дисциплинарное взыскание за то, что он лежал в изоляторе на полу. После ему сообщили, что его отправят в помещение камерного типа за «неправильные взгляды».

4 мая Сачевко задержали на рабочем месте за распространение «экстремистских» материалов — публикацию «Вконтакте» видео с Лукашенко, на котором он в 1994 году принимает присягу под бчб-флагом.

Гродненца отпустили через трое суток, а уже 11 числа снова задержали — по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Силовики провели дома у Сачевко обыск. 25 мая его признали виновным в хранении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и назначили штраф в 25 базовых величин.

В июне лабораторно-судебная экспертиза подтвердила психическое заболевание у гродненца, сообщают правозащитники.

В сентябре 2022 года начались судебные заседания по делу Сачевко — теперь его обвиняли в разжигании вражды и в участии в протестах. В октябре суд приговорил мужчину к к 6 годам колонии.

В июле КГБ внес Андрея Сачевко в «список террористов».