Польские пограничники задержали беларуса, который предоставил в качестве удостоверения личности паспорт гражданина мира

В аэропорту польского города Катовице пограничники задержали 31-летнего беларуса, который предоставил в качестве удостоверения личности паспорт гражданина мира, выданный ему Всемирным правительством, пишет Силезское пограничное управление. На информацию управления обратило внимание издание «Most».

Чтобы подтвердить подлинность документа, мужчина предоставил «Легализацию международного документа, удостоверяющего личность», выданную на трёх языках. В этой легализации был штамп Мазовецкого воеводского управления, подлинность которого вызвала сомнения проверяющих.

Беларус рассказал пограничникам, что собирается по этому паспорту лететь в Египет и показал купленный билет на самолет и подтверждение брони отеля. Поскольку мужчина не предоставил больше никаких документов удостоверяющих личность, а также отметки о легальном пересечении польской границы, его задержали.

Паспорт гражданина мира (World Passport) — документ, выдаваемый «Всемирным правительством граждан мира», некоммерческой организацией, основанной в 1953 г. в США. НГО позиционирует этот паспорт, как документ для международных поездок. Тем не менее национальные правительства обычно относятся к нему с большим скепсисом: не принимают вовсе или принимают с нотариальным подтверждением. Цены на такие паспорта стартуют от 55 долларов.