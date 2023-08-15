Суд Ошмянского района приговорил литовца к 15 годам колонии за перевоз в Беларусь 64 кг гашиша

Суд Ошмянского района приговорил гражданина Литвы Вандиса Далюса к 15 годам колонии по обвинению в незаконном обороте наркотиков (часть 3 статьи 328 УК) и незаконном перемещении наркотиков через границу (часть 2 статьи 328-1 УК). Информация о приговоре появилась на сайте Верховного суда, а имя было указано в расписании заседаний.

По версии обвинения, литовец привез из Литвы в Беларусь 670 плиток гашиша — 64 килограмма вещества. На заседании Далюс свою вину не признал и сказал, что в январе его знакомый попросил его привезти в Беларусь медикаменты — препараты для протезирования и красоты. Обвиняемый понимал, что это надо будет сделать скрыто, для чего передал свой автомобиль знакомому. Литовец не осмотрел машину и поехал в сторону Беларуси. На таможне из машины достали плитки гашиша.

В 2002 году российская «Независемая газета» писала, что в Москве у Вандиса Далюса и другого гражданина Литвы Казенаса Далюса обнаружили 0,7 кг кокаина.