Пастора Вячеслава Гончаренко арестовали на 10 суток

Пастора церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко арестовали на 10 суток за «неповиновение требованию должностного лица» (статья 24.3 КоАП), его зятя Илью Будая арестовали на 5 суток — по обвинению в мелком хулиганстве (саттья 19.1 КоАП), сообщила «Хрысціянская візія».

Об их задержании стало известно вчера. «Хрысціянская візія» писала, что в дом пастора ворвались 20 вооруженных силовиков и провели обыск.

Церковь «Новая жизнь» — это религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева в Минске.

В феврале 2021 года силовики ворвались в минскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы. Власти Минска выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводили рядом на парковке.

После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на беларуских улицах и призвал власти покаяться. В 2022 году его оштрафовали на 3200 рублей за «проведение собрания».