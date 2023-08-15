КГБ признал «экстремистским формированием» правозащитный проект «Гомельская вясна» и стартап-хаб «Имагуру», следует из обновленного перечня на сайте МВД.

Решение об этом принято 9 августа. Участницей «Гомельской вясны» обозначена Лариса Щирякова — журналистка, которую обвиняют в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК).

Среди участников стартап-хаба указывается лидерка инициативы Татьяна Маринич, Анастасия Хоменкова, Андрей Новак и Екатерина Болтон-Смит.

В апреле 2021 года «Горизонт» расторг договор с «Имагуру» без объяснения причин, Маринич назвала это «политическим заказом на уничтожение бизнеса». Сейчас офисы организации работают в Мадриде, Вильнюсе и Варшаве.