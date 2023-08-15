Силовики задержали байкера, осужденного в 2021 году за потасовку с милиционерами возле минского ТЦ «Европа»

Силовики задержали байкера Андрея Иванюшина, осужденного в 2021 году за потасовку с милиционерами возле торгового центра «Европа» в Минске. Байкер находится на Окрестина. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В феврале 2021 года суд в Минске приговорил Иванюшина к 2,5 годам колонии, аи двух его приятелей — к 3 годам колонии по статье о насилии над сотрудниками милиции (статья 364 УК). Иванюшин освободился из колонии в июле 2023 года.

В сентябре 2020 года у торгового центра «Европа» люди в гражданской одежде стали задерживать одного из байкеров, остальные начали его защищать.