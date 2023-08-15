Суд приговорил 30‑летнего жителя Гродно к 5 годам колонии за комментарии с призывами участвовать в акциях протеста

Суд Октябрьского района Гродно приговорил 30-летнего Вячеслава Янюка к 5 годам колонии усиленного режима по статье о массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК), передает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, Янюк в 2020 году размещал в различных телеграм-каналах «сообщения, содержавшие высказывания побудительного характера и призывавшие к насильственным действиям».

В суде обвиняемый сказал, что писал комментарии с призывом участвовать в акциях. Янок отметил, что комментарии не имеют отношения к организации массовых беспорядков и призыву к противоправным действиям.

23 июня суд постановил признать Янюка виновным в подготовке к организации массовых беспорядков. 8 августа Гродненский областной суд рассматривал апелляционную жалобу на приговор и исключил из описательной части указание о подготовке к организации массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, оставив при этом прежний срок наказания.

В июне Вячеслава Янюка внесли в список «Лиц, причастных к террористической деятельности».