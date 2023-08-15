Силовики отчитались о задержании матери беларуского добровольца и экс‑политзаключенного Тихона Клюкача

Провластный телеграм-канал «Первый рубеж» отчитался об аресте жительницы Бреста Инны Калацкой — матери беларуского добровольца Тихона Клюкача, воюющего на стороне Украины. Как пишут авторы канала, женщина отбывает административный арест в ИВС.

Тихон Клюкач — бывший политзаключенной. В 2021 году суд Октябрьского района Минска приговорил его к 1,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

По версии обвинения, Клюкач вместе с подругой Софией Малашевич участвовал в акции протеста у молодые у Дворца Независимости 6 сентября 2020 года. Обвинение утверждало, что молодые люди нанесли вульгарные надписи на заградительные щиты, которые были выставлены у Дворца Независимости.

Тихон Клюкач признал вину только в участии в акции 6 сентября. По его словам, он не наносил надписи на щиты, а на следствии взял вину на себя, чтобы выгородить Малашевич, потому что «каждый порядочный человек бы так сделал».

После освобождения из колонии Клюкач уехал из Беларуси и стал воевать на стороне Украины.