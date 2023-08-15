Беларуского добровольца и экс‑политзаключенного Эдуарда Лобова посмертно наградили орденом «За мужество»

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил беларуса Эдуарда Лобова орденом «За мужество» ІІІ степени. Об этом говорится в указе о награждении военных.

В 2022 году Лобов служил в 72 отдельной механизированной бригаде. Он участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля. Погиб 23 января 2023 года под Угледаром, пытаясь спасти раненого командира.

Эдуард Лобов родился в 1988 году, в начале 2000-х был активистом «Маладого фронта». Его задержали зимой 2010 года вместе с активистом Змитром Дашкевичем. Суд Московского района Минска приговорил Лобова к 4 годам колонии усиленного режима по статье о хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК). Как пишут правозащитники, он полностью отбыл этот срок, а в 2015 году активиста наградили премией имени Ивашкевича «За личное мужество».