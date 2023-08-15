Предпринимателя из Гомеля обвиняют в подготовке к участию в войне и финансировании «экстремистской» деятельности

Гомельский областной суд рассматривает дело против Дмитрия Макеева, которого обвиняют по четырем статьям УК, заметил «Флагшток».

В расписании заседаний суда указано, что Макеева обвиняют в подготовке к участию в войне на территории иностранного государства (часть 2 статьи 361-3 УК), финансировании «экстремистской» деятельности (части 1 и 2 статьи 361-2 УК), содействии «экстремистской» деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК), финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК).

Согласно данным Единого государственного регистра, полный тезка Макеева занимался предпринимательством. В 2014 году у него была фирма по продаже автомобильных запчастей. В 2015 году Макеев работал таксистом.