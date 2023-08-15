«Наша Ніва»: с мемориального знака в парке Челюскицев исчезла надпись о жертвах сталинских репрессий

После обновления мемориального знака в парке Челюскинцев с него исчезла надпись о жертвах сталинских репрессий, отмечает «Наша Ніва».

Ранее у основания памятного знака была надпись «В этом лесу в 20-30-е годы уничтожали невинных людей». В то время лес был местом расстрела заключенных Минской тюрьмы.

Памятный знак о жертвах сталинских репрессий поставили в 1990 году во время шествия на «Дзяды». Инициатива возведения знака принадлежала БНФ и «Мартирологу Беларуси», а также писателю Василию Хомченко, который прошел через сталинские репрессии. Спроектировал знак скульптор Владимир Слободчиков, который в 2021 году получил звание «Народного художника Беларуси», пишет «Наша Ніва».