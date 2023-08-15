Верховный суд ликвидировал Объединенную гражданскую партию, пишет «Еўрарадыё».

За лето ликвидированы партия «Беларускі Народны Фронт», Республиканская партия, Социал-демократическая партия Народного согласия, Беларусская партия «Зеленые», Беларусская социал-демократическая Грамада.

В ноябре 2022 года лидера ОГП Николая Козлова приговорили к 2,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

По версии СК, Козлов «вдохновился идеей уличной бойни» и «в августе 2020 года не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов».